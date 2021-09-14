Малюська призначив своїм радником екс-представника України в ЄСПЛ

Ліщина попереджав про звільнення ще три місяці тому.

"Виходить, що навпаки ми утримували його на роботі, оскільки я попросив його до максимально можливого часу залишатися на своєму посту. І цей час минув". - пояснив малюська.

Глава Мін'юсту додав, що Ліщина зробив "дуже багато" і його роботою "задоволені на 100%".

"Він залишився членом команди, я призначив його своїм офіційним радником. Він не зможе виконувати обов'язки заступника міністра, по суті менеджерські функції, однак, буде надавати консультації та поради з питань судового захисту інтересів України за кордоном, в тому числі і в справах проти Росії. Він так само зможе брати участь в засіданнях суду в якості радника. Тут ми його не втратимо ", - додав Малюська.