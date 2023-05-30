Маляр о ситуации на фронте: враг не продвигается, ВСУ держат окрестности Бахмута

Ситуация на севере - на границе с Беларусью

Ситуация стабильная. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Ситуация на границе с РФ

В приграничных районах оккупанты продолжают сохранять военное присутствие и даже совершают минометные и артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары.

Ситуация на юге

Здесь оккупанты проводят оборонительные действия.

Ситуация на востоке

Российские войска все еще не оставляют попыток полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В то же время враг несколько снизил интенсивность наступления, чего нельзя сказать об интенсивности артобстрелов и авиационных ударов.

На трех направлениях из шести - Лиманское, Авдеевское, Шахтерское - армия РФ не наступала, хотя на том же Купянском направлении такие попытки были, но они безуспешны.

На Марьинском направлении в течение суток ВСУ отразили 12 атак противника в районе самого города.

Бахмутское направление

Противник наступательных действий пока не проводит. Впрочем, продолжает обстрелы и наносит авиационные удары. Также на этом направлении идет замена и перегруппировка вражеских войск.

Бахмут

ВСУ продолжают контролировать юго-западные окраины Бахмута. На севере и юге пригорода уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских сил обороны приостановлено для выполнения других военных задач.