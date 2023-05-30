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Маляр о ситуации на фронте: враг не продвигается, ВСУ держат окрестности Бахмута

Фото: какая ситуация на фронте в Украине 30 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки оккупанты не продвинулись ни на одном из направлений, на которых вели наступление. Украинские военные продолжают контролировать юго-западные окраины Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

Ситуация на севере - на границе с Беларусью

Ситуация стабильная. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Ситуация на границе с РФ

В приграничных районах оккупанты продолжают сохранять военное присутствие и даже совершают минометные и артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары.

Ситуация на юге

Здесь оккупанты проводят оборонительные действия.

Ситуация на востоке

Российские войска все еще не оставляют попыток полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В то же время враг несколько снизил интенсивность наступления, чего нельзя сказать об интенсивности артобстрелов и авиационных ударов.

На трех направлениях из шести - Лиманское, Авдеевское, Шахтерское - армия РФ не наступала, хотя на том же Купянском направлении такие попытки были, но они безуспешны.

На Марьинском направлении в течение суток ВСУ отразили 12 атак противника в районе самого города.

Бахмутское направление

Противник наступательных действий пока не проводит. Впрочем, продолжает обстрелы и наносит авиационные удары. Также на этом направлении идет замена и перегруппировка вражеских войск.

Бахмут

ВСУ продолжают контролировать юго-западные окраины Бахмута. На севере и юге пригорода уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских сил обороны приостановлено для выполнения других военных задач.

Буквально сегодня генерал Александр Сырский рассказал, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Он показал видео, на котором пулеметчики ВСУ нещадно обстреливают посадку, чтобы "расчистить" плацдарм для будущего продвижения. При этом российская армия по последним данным занимается усилением своего личного состава на этом куске фронта.

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