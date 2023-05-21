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Бои за Бахмут. Череватый прогнозирует полный разгром ЧВК "Вагнера"

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Воскресенье 21 мая 2023 20:48
Бои за Бахмут. Череватый прогнозирует полный разгром ЧВК "Вагнера" Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform com ua)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные в Бахмуте нанесли непоправимые потери ЧВК "Вагнера". Это произошло несмотря на то, что у Сил обороны нет численного преимущества на этом направлении.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца.

"Пусть они (оккупанты в Бахмуте, - ред.) чувствуют постоянную угрозу. Или мы их окружим сейчас, или немножко позже, но та группировка будет разбита до конца", - заявил представитель ВСУ.

Он добавил, что благодаря смекалке и обученности украинским военным пытаются оттеснить врага возле Бахмута.

"Непоправимые потери уже нанесены ЧВК "Вагнера". Несмотря на то, что у нас там нет численного превосходства над врагом и преимущества в снарядах, мы благодаря обученности и военной смекалке пытаемся оттеснять врага и он это понимает, и этим призваны их заявления", - заявил Череватый.

Он добавил, что ВСУ хорошо видят намерения ЧВК "Вагнера".

"А где будут главные удары, пусть думают и пусть переживают. Мы видим очень хорошо их намерения, как они подтягивают силы, но на каждое их действие и у нас есть варианты решений", - подчеркнул спикер ВСУ.

Ситуация в Бахмуте

Ранее Сергей Череватый опроверг заявления ЧВК "Вагнера" о якобы захвате Бахмута. Он заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону в юго-западной части города.

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что ВСУ смогли вернуть часть господствующих высот в окрестностях и взять город в полуокружение. Она заверила, что украинские военные удерживают оборону в районе "Самолет".

Детальнее о ситуации в Бахмуте и о боях на этом направлении - читайте в материале РБК-Украина.

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