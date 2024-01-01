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Мальта начала председательство в ОБСЕ

Фото: глава ОБСЕ и министр иностранных дел Мальты Ян Борг (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерия Полищук

Мальта вступила в должность действующего главы ОБСЕ в понедельник, 1 января. Валлетта сосредоточится на укреплении устойчивости и эффективности Организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Для меня большая честь принять председательство в ОБСЕ в 2024 году, но Мальта также с глубоким чувством ответственности и долга взяла на себя эту роль. В условиях продолжающихся сложных и критических вызовов безопасности актуальность и выживание ОБСЕ остаются крайне важными", - сказал Ян Борг, министр иностранных дел Мальты и новый действующий глава ОБСЕ.

Он отметил, что решение о назначении главы на этот год продемонстрировало коллективное стремление спасти ОБСЕ. 

"ОБСЕ продолжает играть важнейшую роль в качестве уникальной организации по безопасности и платформы для диалога. Мальта, как действующий председатель, будет продолжать работать над сохранением и поддержанием основополагающих принципов и обязательств, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии", - подтвердил Борг.

Действующий глава ОБСЕ подчеркнул, что Мальта будет опираться на работу прошлых председательств, поддерживая урегулирование текущих конфликтов в регионе ОБСЕ, ставя права человека и безопасность людей в центр своих усилий, а также оказывая поддержку присутствию ОБСЕ на местах.

"На протяжении всего срока председательства Украина будет оставаться приоритетом. Мальта будет продолжать подчеркивать необходимость прекращения агрессивной войны России против Украины и искать решения для оказания помощи Украине и ее народу", - подчеркнул министр.

Отметим, что 2 декабря для председательства в ОБСЕ в Европе в 2024 году решением стран-участниц организации была избрана Мальта. Выборы проходили на фоне блокирования работы ОБСЕ со стороны России, которая выступала против председательства Эстонии.

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