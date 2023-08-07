Малиновский согласился на возвращение в Серию А: "Марсель" включил игнор украинца

30-летний хавбек согласился перейти в "Торино". Ранее он провел 3,5 сезона в составе "Аталанты" из Бергамо.

"Гранатовые" арендуют Малиновского с правом выкупа. Если середняк Серии А захочет активировать опцию, то отдаст за украинца 10 млн евро. Такую же сумму "Марсель" заплатил за списанного исполнителя после сезона 2022/23. Французский гранд имел обязательство выкупа после полугодовой аренды.

Малиновский не входит в планы нового наставника провансальцев Марселино. Испанский специалист решил не привлекать украинца к контрольным матчам "Олимпика". Кроме того, хавбек даже не попал в заявку "Марселя" на квалификацию Лиги чемпионов.

Малиновский является воспитанником донецкого "Шахтера", но на профессиональном уровне выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю". Позже его арендовал бельгийский "Генк", впоследствии выкупивший контракт хавбека за 2 млн евро. "Аталанта" же приобрела хавбека за 13,6 млн в 2019 году. В составе сборной Украины Малиновский провел 55 матчей, в которых оформил 7 голов.