RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Малиновский согласился на возвращение в Серию А: "Марсель" включил игнор украинца

Фото: Руслан Малиновский в цветах сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вряд ли останется в марсельском "Олимпике" на предстоящий сезон. Он готов возобновить выступления в чемпионате Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foot Mercato.

30-летний хавбек согласился перейти в "Торино". Ранее он провел 3,5 сезона в составе "Аталанты" из Бергамо.

"Гранатовые" арендуют Малиновского с правом выкупа. Если середняк Серии А захочет активировать опцию, то отдаст за украинца 10 млн евро. Такую же сумму "Марсель" заплатил за списанного исполнителя после сезона 2022/23. Французский гранд имел обязательство выкупа после полугодовой аренды.

Малиновский не входит в планы нового наставника провансальцев Марселино. Испанский специалист решил не привлекать украинца к контрольным матчам "Олимпика". Кроме того, хавбек даже не попал в заявку "Марселя" на квалификацию Лиги чемпионов.

Малиновский является воспитанником донецкого "Шахтера", но на профессиональном уровне выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю". Позже его арендовал бельгийский "Генк", впоследствии выкупивший контракт хавбека за 2 млн евро. "Аталанта" же приобрела хавбека за 13,6 млн в 2019 году. В составе сборной Украины Малиновский провел 55 матчей, в которых оформил 7 голов.

К слову, ранее "Днепр-1" продал Довбика в "Жирону" из чемпионата Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МарсельЧемпионат Италии