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Малиновский в шаге от перехода к новичку Серии А, – инсайдер

Фото: Руслан Малиновский в рядах сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник марсельского "Олимпика" и сборной Украины Руслан Малиновский близок к возвращению в чемпионат Италии.

Об этом заявил журналист Николо Скира, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

30-летний хавбек на финишной прямой трансфера в "Дженоа". Новичок Серии А дошел до продвинутой стадии переговоров с французским грандом.

"Дженоа" возьмет Малиновского в аренду с опцией выкупа. Соглашение рассчитано на сезон 2023/24. Конкуренцию "грифонам" в борьбе за украинца составляют итальянская "Болонья", стамбульский "Бешикташ" и неназванные клубы английской Премьер-лиги.

Раньше фаворитом на Малиновского был "Торино". Строптивый хавбек даже согласовал детали персонального контракта с "гранатовыми". Впрочем, туринцы не смогли договориться с "Марселем" о сумме отступных после годовой аренды. Контракт украинца с "Олимпиком" действует до лета 2026 года.

В сезоне 2022/23 Малиновский провел за "Марсель" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист. Летом провансальцы выкупили хавбека за 10 млн евро из итальянской "Аталанты", хотя в планы нового наставника команды Марселино он не входит.

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

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