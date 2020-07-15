Малиновський голом допоміг "Аталанті" піднятися на друге місце Серії А

Бергамська "Аталанта" розгромила "Брешію" з рахунком 6:2 в домашньому матчі 33 туру чемпіонату Італії, і піднялася на другу сходинку турнірної таблиці. Український хавбек Руслан Малиновський в цій грі забив гол і віддав дві результативні передачі.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Українець асистував Маріо Пашаліч, який відкрив рахунок на початку зустрічі. На 28 хвилині Малиновський дальнім ударом зробив рахунок 3:1. На 55 хвилині Руслан віддав ще один асист, знову на Пашаліча.

Після трьох очок завойованих, "Аталанта" в турнірній таблиці Серії А піднялася на другу сходинку, і впевнено наздоганяє "Ювентус". В активі бергамського клубу 70 очок, у туринців - 76.

Варто зазначити, що в Серії А підопічні Джан П'єро Гасперіні не програють вже 13 матчів. Востаннє "Аталанта" зазнавала поразки 20 січня, коли поступилася СПАЛу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, у попередньому турі Малиновський забив у ворота чинного чемпіона Італії "Ювентуса". Цей гол міг стати переможним, але туринці врятували нічию в кінці матчу.

У цьому сезоні Малиновський провів 38 матчів за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів і зробив 6 ассистов.