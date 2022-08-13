RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маліновський асистом допоміг "Аталанті" здолати "Сампдорію" у Серії А

Фото: Руслан Маліновський (праворуч) витратив 10 хвилин на асист (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорців

Із перемоги новий сезон чемпіонату Італії розпочала "Аталанта" з Бергамо. До перемоги над генуезькою "Сампдорією" доклався і українець Руслан Маліновський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія А, 1-й тур

"Сампдоярія" – "Аталанта" – 0:2

Голи: Толої, 26, Лукман, 90+4

На фоні чуток про продаж українського хавбека керманич "Богині" Гасперіні залишив його в запасі. Натомість гості вийшли з двома чистими нападниками – Сапатою і Мурієлем.

Хтозна, як би склався матч, коли б суддівська бригада зарахувала гол господарів на 14-й хвилині. Капуто встиг опинитися в обіймах партнерів, але після роботи VAR забитий м'яч скасували.

Бергамаски з епізоду зробили правильний висновок – додали обертів і відкрили рахунок на 26-й хвилині. Після прориву лівим флангом і навісу Пашаліч скинув під удар Толої, який опинився на позиції центрфорварда, і впевнено реалізував момент.

Надалі "Аталанта" контролювала ситуацію на полі, а подвоїти перевагу зуміла вже в доданий арбітром час. Це Маліновський після появи на 84-й хвилині протягнув м'яч у контратаці до штрафного майданчика й відкинув Лукману, який у кілька дотиків впорався з воротарем.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СампдоріяЧемпіонат Італії