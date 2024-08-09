Мали высылает посла Швеции в ответ на прекращение помощи за поддержку России

Мали решила выслать посла Швеции после того, как Стокгольм объявил о прекращении двусторонней помощи африканской стране.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Мали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В МИД Мали рассказали, что послу Швеции было приказано в течение 72 часов покинуть страну. Решение в ведомстве объяснили "враждебным" заявлением министра международного сотрудничества в области развития и торговли Швеции Юхана Форсселля. Что сказал шведский министр Отметим, что несколько дней назад министр международного сотрудничества в области развития и торговли Швеции Юхан Форсселль заявил о решении правительства прекратить стратегию двусторонней помощи Мали в 2024 году. "Нельзя поддерживать незаконную агрессивную войну России против Украины и в то же время ежегодно получать несколько сотен миллионов крон в виде помощи на развитие", - отметил шведский чиновник.