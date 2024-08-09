Мали высылает посла Швеции в ответ на прекращение помощи за поддержку России
Мали решила выслать посла Швеции после того, как Стокгольм объявил о прекращении двусторонней помощи африканской стране.
Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Мали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В МИД Мали рассказали, что послу Швеции было приказано в течение 72 часов покинуть страну.
Решение в ведомстве объяснили "враждебным" заявлением министра международного сотрудничества в области развития и торговли Швеции Юхана Форсселля.
Что сказал шведский министр
Отметим, что несколько дней назад министр международного сотрудничества в области развития и торговли Швеции Юхан Форсселль заявил о решении правительства прекратить стратегию двусторонней помощи Мали в 2024 году.
"Нельзя поддерживать незаконную агрессивную войну России против Украины и в то же время ежегодно получать несколько сотен миллионов крон в виде помощи на развитие", - отметил шведский чиновник.
Что предшествовало
Напомним, Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной после того, как повстанцы-туареги из движения CSP-PSD разбили колонну “вагнеровцев” в африканской стране.
Как сообщалось, погибли более 20 российских наемников, еще часть попала в плен.
Более детально о реакции Мали на такой инцидент - в материале РБК-Украина.
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