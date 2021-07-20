RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Малі розбився французький винищувач Mirage

Автор: Дмитро Левицький

На території африканської країни Малі сьогодні, 20 липня, розбився французький винищувач Mirage 2000. Екіпаж винищувачі вижив, бо встиг катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

За словами представника французької армії полковника Паскаля Іанні, на борту французького винищувача перебували двоє пілоті, один з них отримав легкі травми.

Інцидент стався, коли винищувач виконував планову операцію над африканською територією. Попередньо, причиною падіння літака стала технічна несправність.

Наразі пілоти винищувача перебувають на базі в Гао. З місця приземлення їх евакуювали за допомогою вертольотів.

Mirage 2000 - це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробили ще в 1970-х роках. На озброєнні французьких повітряних сил винищувач стоїть з 1984 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяМалиистребителиавиакатастрофа