У Малі розбився французький винищувач Mirage

На території африканської країни Малі сьогодні, 20 липня, розбився французький винищувач Mirage 2000. Екіпаж винищувачі вижив, бо встиг катапультуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.
За словами представника французької армії полковника Паскаля Іанні, на борту французького винищувача перебували двоє пілоті, один з них отримав легкі травми.
Інцидент стався, коли винищувач виконував планову операцію над африканською територією. Попередньо, причиною падіння літака стала технічна несправність.
Наразі пілоти винищувача перебувають на базі в Гао. З місця приземлення їх евакуювали за допомогою вертольотів.
Mirage 2000 - це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробили ще в 1970-х роках. На озброєнні французьких повітряних сил винищувач стоїть з 1984 року.