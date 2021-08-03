RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Малі вантажівка врізалася в автобус: загинули близько 40 людей

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Малі зіткнувся пасажирський автобус і вантажний автомобіль. В результаті ДТП загинули щонайменше 37 осіб. Число постраждалих не називається. Їх евакуювали в університетську лікарню Сегу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство Mali24.

За його даними, аварія сталася вдень 3 серпня на трасі в 30 км від міста Сегу. За попередньою інформацією, причиною ДТП став розрив шини вантажівки. В результаті фура втратила управління і врізалася в пасажирський автобус.

На місце ДТП прибув міністр транспорту та інфраструктури малі і губернатор Алассан Тароре. Влада країни закликала провести перевірку старих автомобілів.

Фото: у Малі в ДТП за участю фури і автобуса загинули близько 40 осіб (twitter.com/mali_onliine)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПзагибліМали