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Маленька забута історією людина: Подоляк про погрози Медведєва "судним днем"

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв є всього-на-всього маленькою забутою історією людиною. Як особистість політик викликає лише жалість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Портрет сучасної Росії - це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь "судним днем". Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. "Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Медведєв пригрозив Україні "судним днем", якщо наші бійці спробують звільнити український Крим від окупантів.

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Дмитро МедведєвРосійська ФедераціяУкраїнаІрина Подоляк