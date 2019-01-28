У Малайзії відібрали право прийняти ЧС з плавання

Право проводити ЧС у Малайзії відібрали через конфлікт з Ізраїлем

Малайзию лишили права проведения Чемпионата мира по плаванию среди паралимпийцев, который должен был пройти в конце лета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный паралимпийский комитет (МПК).

Как говорится в официальном заявлении МПК, соревнования планировалось провести в Кучинге с 29 июля по 4 августа 2019 года. Причиной такого решения является то, что Малайзия была намерена не допускать спортсменов из Израиля на эти соревнования.

"Когда принимающая страна не допускает к соревнованиям спортсменов из определенного государства по политическим причинам, у нас нет никаких других вариантов, кроме как начать поиски новой страны - хозяйки чемпионата", - говорится в заявлении главы МПК Эндрю Парсонса.

По его словам, все без исключения спортсмены должны иметь возможность участвовать во всех чемпионатах мира, не подвергаясь дискриминации и не опасаясь за свою безопасность.

Парсонс подтвердил, что в 2017 году комитет получил от Малайзии гарантии того, что в чемпионате смогут участвовать все прошедшие отбор спортсмены. Однако позже власти страны отказалась допускать к чемпионату израильских спортсменов из-за несогласия с политикой Израиля в отношении Палестины.

Напомним, недавно завершился чемпионат Australian Open-2019, где первая ракетка мира серб Новак Джокович в трех сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля. Таким образом, Джокович стал единственным в истории семикратным чемпионом турнира.