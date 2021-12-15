Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні

Міжнародна кампанія вакцинації від "ковіду" стартувала рік тому. Через глобальний дефіцит біопрепаратів влада навіть розвинених і багатих країн проводила імунізацію поетапно, починаючи з найбільш вразливих верств населення, для яких вірус становить велику загрозу.

Це люди похилого віку, з серйозними супутніми захворюваннями або ті, які частіше за інших контактують з інфікованими, наприклад, медперсонал. Пізніше вакцинація стала доступною для всіх віком від 18 років. Тих, хто молодший, не вважають пріоритетною групою ризику, яким необхідні щеплення. Вони зазвичай легше переносять вірус.

Але різні дослідження і спостереження показали, що діти і підлітки все одно можуть стикатися з важким перебігом "ковіду" і страждати від ускладнень після хвороби. Особливо це стало простежуватися після того, як у світі з'явилися нові штами коронавірусу. До того ж діти можуть заражати своїх батьків і старших родичів, навіть маючи безсимптомну форму.

Безперервні дослідження і розширення виробництва біопрепаратів підштовхнули світ запустити вакцинацію і для більш юного населення. Деякі країни ще навесні почали щеплювати підлітків від 12 до 18 років, а дітей 5-11 років – з осені. В Україні теж готуються дозволити імунізацію для цієї вікової категорії.

Світовий досвід: від 5 і старше

Американська Педіатрична академія (AAP) у своїх регулярних звітах наводить наочну статистику щодо "ковіду". Від початку пандемії і до 9 грудня 7,2 млн дітей в США заразилися вірусом. Це становить 17,2% від усіх зареєстрованих випадків в країні. Але за останні тижні їхня частка помітно зросла на кілька процентних пунктів. Тут варто уточнити, що в одних штатах до категорії "діти" відносять всіх до 14 років, в інших – до 17, 18, 19 і до 20 років.

Смертність серед юних хворих – до 0,03% і до 0,3% серед усіх летальних випадків від "ковіду" залежно від штату. Станом на 9 грудня в країні загинули 668 дітей. За даними українського МОЗ, з початку пандемії і до 25 жовтня цього року коронавірус виявили майже у 153 тисяч дітей, хвороба забрала життя 42 з них.

В американському центрі CDC зазначають, що COVID-19 входить в десятку основних причин смерті в цій віковій групі. Експерти регулятора указувають, що у 7-8% тих, хто переніс вірус у віці від 5 до 11 років, зустрічаються постковідні реакції, такі як погана концентрація, проблеми зі сном і пам'яттю, хронічна втома, головний і м'язовий біль.

США одними з перших у світі почали вакцинацію підлітків – ще з травня. А з листопада в країні роблять щеплення і дітям від 5 до 11 років. У червні програму імунізації жителів від 12 до 15 років розгорнув Ізраїль, з кінця листопада там почали вакцинувати дітей від 5 років. Щоби показати приклад і заспокоїти інших батьків прем'єр-міністр Нафталі Бенет зробив щеплення своєму дев'ятирічному синові Давиду.

Малюки можуть заразити близьких навіть у безсимптомній формі (credit: Christopher Furlong / Getty Images)

Крім цих двох країн, вакцинацію всім у віці від 5 років проводять в Китаї, ОАЕ, Швейцарії та Канаді. У Коста-Риці її зробили обов'язковою для дітей. З початку грудня вакцинацію вікової групи 5-11 вже схвалили в Німеччині, Іспанії, Італії та Португалії. Днями вона розпочнеться і в Польщі.

Їхнє рішення з'явилося після того, як добро дав основний регулятор ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 25 листопада дозволило використовувати мРНК вакцину Comirnaty від Pfizer / BioNTech для дітей у віці 5-11 років.

Для імунізації цієї категорії більшість країн використовують тільки препарат Comirnaty. Решта фармкомпаній Moderna, AstraZeneca, Novavax і Johnson&Johnson також працюють над створенням вакцини для дітей.

Виробник Pfizer заявляє, що під час випробувань його препарат показав високу безпеку, ефективність склала 90,7% у запобіганні COVID-19 у дітей і 100% – у підлітків (12-15). Водночас аналіз CDC говорить про те, що Comirnaty на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків у віці 12-18 років.

Концентрація препарату для дітей в три рази нижче, ніж та, яку вводять в категорії 12+. Вакцинація проводиться двома дозами по 10 мкг з інтервалом в три тижні. Протипоказання і симптоми після вакцинації такі ж, як і у дорослих. Щеплення не рекомендується, якщо у дитини був мультисистемний запальний синдром, серйозні алергічні реакції на один із компонентів вакцини або міокардит і перикардит після першої дози.

У самій компанії Pfizer стверджують, що такі реакції трапляються вкрай рідко, а запалення серця проходить легко і швидко. До того ж багато вчених і медиків запевняють, що у дитини з "ковідом" ймовірність захворіти міокардитом в рази вище, ніж після щеплення.

В Україні: тільки 12+

В Україні дітей від 12 років, у яких є серйозні супутні захворювання, почали щеплювати з липня. Пройти вакцинацію могли і ті діти, яким це необхідно для навчання за кордоном. Наприкінці жовтня МОЗ дозволив робити щеплення всім підліткам у цій віковій категорії. Але є умови.

"Якщо дитині це потрібно для навчання за кордоном, його батьки повинні пред'явити контракт або документ про укладення договору на навчання. Якщо це за медичними показами, то педіатр або сімейний лікар має видати відповідну довідку. Всі інші діти від 12 років можуть отримати щеплення за умови, що у них є всі рутинні щеплення", – пояснив РБК-Україна регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

Цю вимогу ввели для того, щоби додатково перестрахуватися від можливих алергічних реакцій, допустив співрозмовник. Якщо у дитини не було серйозної "побочки" на інші щеплення, то і на вакцинацію від "ковіду" бути не повинно.

Імунізація відбувається тільки за згодою і присутності батьків чи опікунів. Для тих же, кому вже виповнилося 16, це необов'язково. На місці вакцинації потрібно надати медикам довідку, що підтверджує наявність у підлітка всіх планових календарних щеплень (форма 063/о). Її необхідно запросити у сімейного лікаря або педіатра.

"Бажано не просто принести карту з переліком щеплень. Ми вимагаємо принести це у вигляді оформленої довідки від сімейного лікаря чи педіатра, де він пропише, що його пацієнт повністю пройшов всі планові щеплення. Щоби медики в центрі вакцинації не сиділи і не витрачали час на підрахунок і перевірку – а чи всі щеплення зроблені чи ні", – уточнив Животенюк.

Для вакцинації дітей потрібен особливий препарат зі зменшеною дозою (фото: Maja Hitij/Getty Images)

За його словами, ніяких додаткових аналізів чи обстежень перед вакцинацією робити не потрібно. Медики вже на місці перевіряють загальний стан дитини.

"Якщо у лікаря є сумніви, наприклад, якщо у дитини в анамнезі є серйозні алергічні реакції, тоді він, звичайно ж, може запросити додаткові дослідження. Але в більшості випадків вони не потрібні. У Києві вже приблизно 8-9 тисяч дітей віком від 12 до 18 років закінчили повний курс вакцинації. І ще приблизно 4 тисячі отримали поки тільки одну дозу", – розповів регіональний координатор імунізації в столиці.

Загалом по Україні одну дозу вакцини вже отримали майже 65 тисяч дітей від 12 до 18 років. Закінчили курс щеплень близько 43 тисяч підлітків. Єдиний препарат, який використовують в країні для неповнолітніх – це Comirnaty. Його, як і дорослим, колють в два етапи з інтервалом в 21-28 днів.

Для вакцинації підлітків в Європі використовується ще й інша вакцина – Spikevax (Moderna), але вона не зареєстрована в Україні. Тому вводити її неповнолітнім поки не можуть.

"Ми її використовуємо як гуманітарну допомогу від COVAX, її ввозять в країну за окремою процедурою. Сама компанія на реєстрацію в Україні не подавалася, тому її не можуть зареєструвати. У Китаї схвалена для щеплень дітям з 6 років вакцина CoronaVac. Але для того, щоби використовувати цю вакцину в Україні, виробник повинен подати зміни до інструкції", – пояснив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Що стосується вакцинації дітей у віковій категорії 5-11 років, то вона може початися з нового року. Але, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в пріоритеті – імунізація груп ризику і літніх людей.

До того ж дітям 5-11 років вводять спеціальну вакцину, якої в Україні ще немає, пояснив Лапій. У тих країнах, які вже почали імунізацію цієї вікової категорії, використовують трохи інший препарат – той же Pfizer, але в концентрації, оптимальній для дітей.

"Для них доза вакцина в три рази нижче. Це не означає, що ми можемо взяти ту вакцину, яка вводиться в дозуванні 0,3 і ввести дитині 0,1. Потрібен препарат у відповідній концентрації – ми не можемо використовувати ту вакцину, яку колють підліткам і дорослим. Спеціально створену вакцину повинен подати на реєстрацію в Україні виробник. За тією інформацією, якую маю я, вона буде зареєстрована на початку січня", - зазначив глава НТГЕІ.

Він додав, що через досить низьке охоплення груп ризику вакцинація для всіх дітей навряд чи буде в пріоритеті. Їм ніхто не заборонить отримати щеплення за згодою батьків, але активної агітації або закликів піти і отримати укол поки не буде.