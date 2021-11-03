ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Максимум смертей та антилідер по добовій статистиці: яка у Києві ситуація з COVID

Новость на русском →
Київ, Середа 03 листопада 2021 08:56
Максимум смертей та антилідер по добовій статистиці: яка у Києві ситуація з COVID Фото: у Києві погіршується COVID-статистика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві оновили COVID-статистику. За минулу добу померли 69 людей - це новий антирекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Антирекорди

За минулу добу в Києві померли 69 людей від коронавірусу. Попередній антирекорд становив - 60 випадків. Крім того, Київ очолив антирейтинг нових випадків коронавірусу в регіонах - більше 2 тисяч.

Статистика за добу

  • Нових випадків - 2024,
  • Смертей - 69,
  • Одужань - 1110.

Загальна статистика

За весь час:

  • Нових випадків - 263 559,
  • Смертей - 6337,
  • Одужань - 231 733.

Локдаун у Києві

З 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:

  • ТРЦ;
  • Спортивні зали та фітнес-центри;
  • Готелі;
  • Ресторани;
  • Кінотеатри;
  • Заклади соцзахисту;
  • Громадський транспорт;
  • ЦНАП;
  • Концерти та масові заходи.
Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Київ
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону