Максимум смертей та антилідер по добовій статистиці: яка у Києві ситуація з COVID

У Києві оновили COVID-статистику. За минулу добу померли 69 людей - це новий антирекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

Антирекорди

За минулу добу в Києві померли 69 людей від коронавірусу. Попередній антирекорд становив - 60 випадків. Крім того, Київ очолив антирейтинг нових випадків коронавірусу в регіонах - більше 2 тисяч.

Статистика за добу

Нових випадків - 2024,

Смертей - 69,

Одужань - 1110.

Загальна статистика

За весь час:

Нових випадків - 263 559,

Смертей - 6337,

Одужань - 231 733.

Локдаун у Києві

З 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати: