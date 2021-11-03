Максимум смертей та антилідер по добовій статистиці: яка у Києві ситуація з COVID
Фото: у Києві погіршується COVID-статистика (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві оновили COVID-статистику. За минулу добу померли 69 людей - це новий антирекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Антирекорди
За минулу добу в Києві померли 69 людей від коронавірусу. Попередній антирекорд становив - 60 випадків. Крім того, Київ очолив антирейтинг нових випадків коронавірусу в регіонах - більше 2 тисяч.
Статистика за добу
- Нових випадків - 2024,
- Смертей - 69,
- Одужань - 1110.
Загальна статистика
За весь час:
- Нових випадків - 263 559,
- Смертей - 6337,
- Одужань - 231 733.
Локдаун у Києві
З 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:
- ТРЦ;
- Спортивні зали та фітнес-центри;
- Готелі;
- Ресторани;
- Кінотеатри;
- Заклади соцзахисту;
- Громадський транспорт;
- ЦНАП;
- Концерти та масові заходи.