Максимум смертей и антилидер по суточной статистике: какая в Киеве ситуация с COVID

В Киеве обновили COVID-статистику. За минувшие сутки умерли 69 человек - это новый антирекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Антирекорды

За минувшие сутки в Киеве умерли 69 человек от коронавируса. Предыдущий антирекорд составлял - 60 случаев. Кроме того, Киев возглавил антирейтинг новых случаев коронавируса в регионах - более 2 тысяч.

Статистика за сутки

Новых случаев - 2024,

Смертей - 69,

Выздоровлений - 1110.

Общая статистика

За все время:

Новых случаев - 263 559,

Смертей - 6337,

Выздоровлений - 231 733.

Локдаун в Киеве

С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать: