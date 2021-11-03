ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Максимум смертей и антилидер по суточной статистике: какая в Киеве ситуация с COVID

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 08:56
Максимум смертей и антилидер по суточной статистике: какая в Киеве ситуация с COVID Фото: в Киеве ухудшается COVID-статистика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве обновили COVID-статистику. За минувшие сутки умерли 69 человек - это новый антирекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Антирекорды

За минувшие сутки в Киеве умерли 69 человек от коронавируса. Предыдущий антирекорд составлял - 60 случаев. Кроме того, Киев возглавил антирейтинг новых случаев коронавируса в регионах - более 2 тысяч.

Статистика за сутки

  • Новых случаев - 2024,
  • Смертей - 69,
  • Выздоровлений - 1110.

Общая статистика

За все время:

  • Новых случаев - 263 559,
  • Смертей - 6337,
  • Выздоровлений - 231 733.

Локдаун в Киеве

С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:

  • ТРЦ;
  • Спортивные залы и фитнес-центры;
  • Отели;
  • Рестораны;
  • Кинотеатры;
  • Заведения соцзащиты;
  • Общественный транспорт;
  • ЦПАУ;
  • Концерты и массовые мероприятия.
Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Киев
NEWS
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
DAILY
В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона
Юрий Дощатовспециальный корреспондент В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона