Максимум смертей и антилидер по суточной статистике: какая в Киеве ситуация с COVID
Фото: в Киеве ухудшается COVID-статистика (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве обновили COVID-статистику. За минувшие сутки умерли 69 человек - это новый антирекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Антирекорды
За минувшие сутки в Киеве умерли 69 человек от коронавируса. Предыдущий антирекорд составлял - 60 случаев. Кроме того, Киев возглавил антирейтинг новых случаев коронавируса в регионах - более 2 тысяч.
Статистика за сутки
- Новых случаев - 2024,
- Смертей - 69,
- Выздоровлений - 1110.
Общая статистика
За все время:
- Новых случаев - 263 559,
- Смертей - 6337,
- Выздоровлений - 231 733.
Локдаун в Киеве
С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:
- ТРЦ;
- Спортивные залы и фитнес-центры;
- Отели;
- Рестораны;
- Кинотеатры;
- Заведения соцзащиты;
- Общественный транспорт;
- ЦПАУ;
- Концерты и массовые мероприятия.