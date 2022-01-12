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Максимум з початку пандемії. У світі за тиждень виявили рекордні 15 млн COVID-заражень

Автор: Марія Кучерявець

У світі за минулий тиждень зафіксували рекордні понад 15 млн випадків заражень коронавірусом. Що є рекордом від початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щотижневий епідеміологічний бюлетень ВООЗ.

Відповідно до даних ВООЗ, у порівнянні з минулим тижнем, з 3 по 9 січня кількість заражень зросла на 55%, при цьому смертність залишилася майже на колишньому рівні.

Таким чином, у період з 3 по 9 січня у всьому світі було зафіксовано 15 154 666 нових випадків коронавірусу. Померло від хвороби ще 43 461 людина.

Разом з тим минулого тижня був найвищий приріст був відзначений у Європі - 7,1 мільйона випадків коронавірусу.

За даними ВООЗ, наразі у світі зафіксовано понад 308 мільйонів випадків зараження COVID-19, померло понад 5 мільйонів пацієнтів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в США за добу заразилися коронавірусом понад 1,35 млн осіб, що є світовим рекордом.

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