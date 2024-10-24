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Максимов вернулся к работе в Премьер-лиге

Фото: Юрий Максимов снова встал у руля "Ворсклы" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" объявила о назначении Юрия Максимова главным тренером команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

55-летний специалист вернулся на мостик "бело-зеленых". Он работал с полтавчанами в 2019-2022 гг., а новый контракт заключил до лета 2026 года.

Максимов вступил в должность, которая стала вакантной после увольнения Сергея Долганского накануне. Менеджмент клуба уже представил тренера первой команде "Ворсклы". Ассистентами нового вождя полтавчан будут Сергей Ревут и Николай Ищенко. Долганский присоединился к штабу в роли тренера вратарей.

Во второй раз дебютировать в должности главного тренера "Ворсклы" Максимов будет в 11-м туре. "Бело-зеленые" будут противостоять ровненскому "Вересу" на выезде. Матч запланирован на 27 октября.

Кто такой Юрий Максимов

Уроженец Херсона, на старте карьеры выступал за местный "Кристалл" и симферопольскую "Таврию". В 1991 году перешел в "Днепр".

В рядах "сине-бело-голубых" провел 3 года. Посреди сезона 1994/95 перебрался в киевское "Динамо", где завоевал 3 чемпионских титула. В конце 1997-го перешел в бременский "Вердер" за 750 тысяч долларов. Завоевал с "музыкантами" Кубок Германии 1998/99. Позже играл в немецком "Вальдхофе", российском "Ростове", "Борисфене" из Борисполя и запорожском "Металлурге".

Тренировал столичные ЦСКА и "Оболонь", криворожский "Кривбасс", донецкий "Металлург", российскую "Мордовию", казахский "Тараз", азербайджанскую "Кешлу", "Ворсклу", "Звягель" и "Днепр-1". Главные достижения Максимова-тренера – титул российской ФНЛ 2013/14, Кубок Азербайджана 2017/18 и финал Кубка Украины 2019/20.

К слову, ранее Лупашко стал тренером тура УПЛ после победы в дерби Львова.

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