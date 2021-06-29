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Максимальна допомога по безробіттю зросте більш ніж на 400 гривень

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 15:51
Максимальна допомога по безробіттю зросте більш ніж на 400 гривень Фото: максимальний розмір допомоги по безробіттю стросте до 9,5 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Максимальна допомога по безробіттю з 1 липня 2021 року зросте на 436 гривень з 9 080 гривень до 9 516 гривень. Це передбачено нормами закону про держбюджет України на 2021 рік.

Про це повідомляє прес-служба Київського міського центру зайнятості.

Як зазначається в повідомленні, максимальна допомогу по безробіттю вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми.

За законом про держбюджет, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня зросте з 2270 гривень до 2379 гривень. Відповідно збільшиться і максимальна допомога з безробіття.

Що ж до розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю із 650 до 1000 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці досяг 10,5%.

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