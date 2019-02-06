Максим Шкіль очолив комітет з розвитку бізнесу АППУ

Діяльність комітету буде спрямована на сприяння розвитку малого підприємництва

Владелец "Первой логистической компании" и дилерского центра "Ауди Центр Одесса Юг" Максим Шкиль возглавил комитет по развитию предпринимательской деятельности Ассоциации налогоплательщиков Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы АНПУ в Facebook.

"Задачей комитета станет содействие развитию бизнес-среды в Украине, налаживание эффективного взаимодействия бизнеса и власти для оптимального сочетания их интересов в контексте "сильный бизнес - сильное государство", - сказано в сообщении.

Также, по данным Ассоциации, деятельность комитета будет направлена на содействие развитию малого предпринимательства, системы его консультативной и информационной поддержки. Комитет будет проводить работу направленную на становление, развитие и сотрудничество малых и средних предприятий, расширение сферы их деятельности, определение актуальных вопросов или насущных проблем членов Ассоциации.

По словам Шкиля, на новой должности своей задачей он видит развитие эффективного взаимодействия между предпринимателями и органами власти.

"Мы должны стимулировать увеличение числа успешных бизнесов, их легальную работу, рост количества рабочих мест и добавленной стоимости, которую они генерируют. Ведь без сильного бизнеса не будет налоговых поступлений, достаточных для выполнения своих функций государством. Поэтому наша задача также напоминать о взаимной выгоде наличия успешного бизнеса и для самих предпринимателей, и для органов власти", - сказал Шкиль.

Шкиль является учредителем "Первой логистической компании", "Audi Центр Одесса Юг", а также группы компаний по производству щебневой продукции, асфальтобетона и строительства дорог. Финансовый оборот группы компаний: 3 млрд гривен. Украинский бизнесмен создал около 1 тыс. рабочих мест. За 2018 год предприятия Максима Шкиля уплатили налогов в бюджет более 120 млн гривен.

Фото: facebook.com/appu.tau