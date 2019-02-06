Максим Шкіль очолив комітет з розвитку бізнесу АППУ

Фото: Максим Шкіль (прес-служба)

Діяльність комітету буде спрямована на сприяння розвитку малого підприємництва

Власник "Першої логістичної компанії" та дилерського центру "Ауді Центр Одеса Південь" Максим Шкіль очолив комітет з розвитку підприємницької діяльності Асоціації платників податків України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби АППУ в Facebook.

"Завданням комітету стане сприяння розвитку бізнес-середовища в Україні, налагодження ефективної взаємодії бізнесу і влади для оптимального поєднання їх інтересів у контексті "сильний бізнес - сильна держава", - сказано в повідомленні.

Також, за даними Асоціації, діяльність комітету буде спрямована на сприяння розвиткові малого підприємництва, системи його консультативної та інформаційної підтримки. Комітет буде проводити роботу спрямовану на становлення, розвиток і співробітництво малих і середніх підприємств, розширення сфери їх діяльності, визначення актуальних питань або нагальних проблем членів Асоціації.

За словами Шкіля, на новій посаді своїм завданням він бачить розвиток ефективної взаємодії між підприємцями та органами влади.

"Ми повинні стимулювати збільшення числа успішних бізнесів, їх легальну роботу, зростання кількості робочих місць і доданої вартості, яку вони генерують. Адже без сильного бізнесу не буде податкових надходжень, достатніх для виконання державою своїх функцій. Тому наше завдання також нагадувати про взаємну вигоду наявності успішного бізнесу і для самих підприємців, і для органів влади", - сказав Шкіль.

Шкіль є засновником "Першої логістичної компанії», "Audi Центр Одеса Південь", а також групи компаній з виробництва щебеневої продукції, асфальтобетону і будівництва доріг. Фінансовий оборот групи компаній: 3 млрд гривень. Український бізнесмен створив близько 1 тис. робочих місць. За 2018 рік підприємства Максима Шкіля сплатили податків до бюджету понад 120 млн гривень.

Фото: facebook.com/appu.tau