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Макрон заявив про необхідність діалогу з РФ для колективної безпеки континенту

Автор: Ольга Белей

Франція виступає за розвиток діалогу з Росією в інтересах колективної безпеки на континенті. Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що загострені відносини Росії і України залишаються джерелом напруженості на континенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Європа повинна бути фактором миру і рівноваги, зокрема в діалозі з Росією", - заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Він також зазначив, що Франція разом з Німеччиною продовжить в рамках нормандського формату пошук рішень для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною.

"Ми продовжимо разом з Німеччиною в рамках нормандського формату пошук політичного рішення для врегулювання конфлікту в Україні", - сказав Макрон. За його словами, "цей конфлікт залишається джерелом напруженості на континенті".

Нагадаємо, раніше президенти Франції і Фінляндії Еммануель Макрон і Саулі Нііністе провели телефонні переговори. Головною темою переговорів стала ситуація навколо України.

Також співрозмовники приділили увагу питанням співробітництва у сфері безпеки Євросоюзу та тісній взаємодії з США.

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