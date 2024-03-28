Макрон союзник США, но американских войск в Украине не будет, - Госдеп

Отвечая на вопрос о публикации Bloomberg, согласно которой заявление Макрона разозлило чиновников в Вашингтоне, Миллер сказал:

"У меня нет никакой реакции на это сообщение. Но, конечно, мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять какие-либо войска в Украину", - сказал он.

Миллер заявил, что не знает, кто этот анонимный чиновник, которого цитирует Bloomberg.

При этом Миллер добавил, что "президент Макрон является давним главой давнего союзника США, и мы продуктивно работаем с ним по ряду вопросов, включая поддержку Украины".

Он также отказался говорить, будет ли обсуждаться эта тема во время поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Париж в начале апреля и встречи с Макроном.

История вопроса

Напомним, агентство Вloomberg сообщило, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину разозлило американских чиновников, которые на условиях анонимности заявляют, что такой шаг может даже привести к риску столкновения с Москвой.

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине.

В марте Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.