Макрон: російській владі доведеться відповісти за злочини в Бучі

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на свідчення військових злочинів Росії в Бучі (Київська область). За його словами, російській владі доведеться за це відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Фото, які приходять до нас з Бучі, звільненого містечка під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття до постраждалих, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі", - зазначив Макрон.