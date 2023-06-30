Макрон проведет кризисное совещание министров после массовых беспорядков во Франции

По меньшей мере 667 человек были арестованы по всей Франции за одну ночь, сообщил министр внутренних дел Джеральд Дарманин. Бунтовщики столкнулись с полицией в нескольких городах, магазины и банки были подожжены, а автобусы перевернуты.

На подавление беспорядков было брошено 40 тысяч полицейских. Но насилие вспыхнуло в Марселе, Лионе, По, Тулузе и Лилле, а также в некоторых частях Парижа, включая рабочий пригород Нантер, где был застрелен 17-летний Наэль М., алжирец и марокканец по происхождению.

Макрон встретится со своим кабинетом министров в Париже, что, вероятно, сократит его присутствие на саммите Европейского Союза в Брюсселе. Президент пока исключил возможность объявления чрезвычайного положения.

Министр транспорта Клеман Бон заявил, что работа общественного транспорта в парижском регионе будет серьезно нарушена в пятницу, и не исключает досрочного закрытия сети. Двенадцать автобусов были подожжены и уничтожены за одну ночь в депо в Обервилье, на севере Парижа.

В Нантере, на западной окраине Парижа, протестующие подожгли автомобили, забаррикадировали улицы и забросали полицию снарядами после мирного митинга, проведенного в память о погибшем мальчике.

В центре Парижа был взломан обувной магазин Nike, а несколько человек были арестованы после того, как были разбиты витрины магазинов на торговой улице Rue de Rivoli, сообщила парижская полиция. Они заявили, что произвели 307 арестов и что девять полицейских и пожарных получили ранения.

На юге полиция применила гранаты со слезоточивым газом, а туристический центр Марселя, Ле-Вье-Порт, был эвакуирован из-за столкновений молодежи с полицией.

В Рубе на севере Франции в результате пожара был уничтожен офис компании TESSI и сожжено несколько автомобилей.

Повод для беспорядков

Подросток был застрелен в утренний час пик во вторник, 27 июня. Сначала он отказался остановиться после того, как Mercedes AMG, на котором он ехал, был замечен на автобусной полосе. Двое полицейских догнали автомобиль в пробке.

Когда машина попыталась скрыться, один офицер выстрелил с близкого расстояния в окно водителя. По словам прокурора Нантера Паскаля Праче, Наэль скончался от единственного выстрела в левую руку и грудь.

Офицер признал, что произвел смертельный выстрел, сказал прокурор, сообщив следователям, что хотел предотвратить автомобильную погоню, опасаясь, что он или другой человек могут пострадать после того, как подросток совершил несколько нарушений правил дорожного движения.

Адвокат офицера Лоран-Франк Линар сказал, что его клиент просил семью жертвы простить его. Он сказал, что полицейский целился в ногу водителя.

"Его нужно было остановить, но, очевидно, (офицер) не хотел убивать водителя",- сказал Линар, добавив, что задержание его клиента использовалось для успокоения бунтовщиков.

Наэль был известен полиции тем, что ранее не выполнял приказы об остановке движения.

Макрон в среду назвал стрельбу непростительной. Созывая экстренное совещание, он также осудил беспорядки.

Инцидент вызвал давние жалобы на насилие со стороны полиции и системный расизм в правоохранительных органах со стороны правозащитных групп и в малообеспеченных, смешанных в расовом отношении пригородах вокруг крупных городов Франции.

Местная прокуратура заявила, что в отношении причастного к делу офицера возбуждено официальное расследование в связи с умышленным убийством, и он будет содержаться в тюрьме с превентивным заключением.