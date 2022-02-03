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Макрон закликав Путіна і Зеленського прискорити мирний процес по Донбасу

Автор: Анна Полисученко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність прискорити мирний процес по Донбасу. Він вважає, що Москва підтримує проросійських сепаратистів на Донбасі з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

Для цього президент Франції провів окремі переговори з лідерами Росії та України. Він спробував домогтися прогресу в питанні про статус Донбасу і доклав зусиль для зниження напруженості в регіоні.

Макрон підкреслив як Путіну, так і Зеленському важливість обговорення умов досягнення стратегічного балансу, щоб знизити напруженість на місцях і гарантувати безпеку в Європі.

Раніше ми писали, що Франція хоче провести тристоронню зустріч з Польщею та Німеччиною через Україну.

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Франція