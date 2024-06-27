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Макрон советует французам не избирать в парламент ультралевых и ультраправых, - AP

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал гражданам не избирать в парламент страны ультраправые или ультралевые политические силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Глава государства заявил, что политика таких сил раскалывает общество и увеличивает риск политических "конфликтов и гражданской войны".

По его словам, как ультраправое "Национальное объединение", так и леворадикальная "Непокоренная Франция", плохо реагируют на реальные проблемы, ведь они определенным образом реагируют на них усилением конфликта и гражданской войны.

"Когда вам все надоело, когда повседневная жизнь тяжела, вы можете поддаться соблазну крайностей, которые имеют быстрые решения. Однако решение никогда не будет заключаться в отрицании других", - сказал Макрон.

По мнению президента, политика "Национального объединения", которую на днях подробно изложил президент партии Джордано Барделло, "приведет к гражданской войне" и является "программой обнищания, ведь это несколько тысяч евро скрытых налогов ежедневно и невозможность выплачивать пенсии, а также хорошо платить работникам".

В то же время, леворадикальная партия "Непокоренная Франция", отметил Макрон, поощряет напряженность между общинами в предвыборных целях. По его словам, это также означает "гражданскую войну", поскольку "сужает людей до их религиозной или этнической группы".

Досрочные парламентские выборы во Франции

С 6 по 9 июня в странах Европейского Союза прошли выборы в Европейский парламент.

По результатам голосования во Франции, ультраправая партия Марин ле Пен "Национальное объединение" набрала 31,5% голосов, а партия Макрона "Возрождение" - только 15,2% голосов.

С учетом таких результатов, Макрон объявил о роспуске "Национального собрания" - нижней палаты французского парламента и объявил досрочные парламентские выборы. Они пройдут в два тура - 30 июня и 7 июля.

Согласно опросам, результат выборов остается неопределенным на фоне сложной системы голосования и потенциальных альянсов. Макрон выступает как против "Национального объединения", так и против "Нового народного фронта" - коалиции крайних и левоцентристских партий, в которую входит "Непокоренная Франция".

Добавим, что ультраправая партия "Национальное объединение" Марин ле Пен незаметно удалила со своего сайта предложения по углублению дипломатических отношений с Россией.

О том, как правые движения приобретают популярность в Европе и в чем заключается их опасность, - читайте в колонке леворадикального философа Славоя Жижека.

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