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Макрон перемагає в першому турі виборів президента Франції з розривом у три відсотки

Емманюель Макрон (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За результатами обробки 97% голосів виборців, чинний президент Франції Емманюель Макрон перемагає в першому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 3 відсотки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.

Макрон набрав 27,35% голосів виборців, тоді як за Ле Пен проголосувало 23,97% французів. Доля президентського крісла у Франції вирішиться у другому турі 24 квітня.

За Макрона закликали голосувати відразу кілька кандидатів у президенти Франції, зокрема кандидатка Соцпартії та мер Парижа Анн Ідальго, лідер Компартії Фаб'єн Руссель, кандидат французьких "зелених" Яннік Жадо, а також кандидатка від правих "республіканців" Валері Пекресс.

Другий тур пройде між тими ж самими кандидатами, що і у 2017 році. Тоді Макрон набрав близько 66% голосів, а Ле Пен - близько 33%.

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Франція