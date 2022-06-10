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Макрон планує візит до Румунії та Молдови: чи заїде до України

Фото: Емануель Макрон (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Франції Емануель Макрон наступного тижня відвідає Румунію і Молдову. Там планує зустрітися з французькими військовими. Є ймовірність, що він завітає до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bfmtv.

Еммануель Макрон наступного тижня поїде до Румунії, де він відвідає 500 французьких солдатів, які там дислокуються. А також відвідає Молдову.

Як повідомляють французькі ЗМІ, ймовірно Макрон приїде і до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським.

Щодо можливого президентського візиту до Києва, у Макрона заявляють, що президент вивчає таку можливість, але поки що "не готується".

"Він поїде в Україну, коли прийде час, у ідеальній координації з президентом Зеленським. Він принесе туди оперативне повідомлення. Слушний момент - коли візит буде найбільш корисним для президента Зеленського. Він буде спрямований на надання Україні підтримки. А також щоб реалізувати кандидатуру України в Євросоюз", - повідомляє Палац президента Франції.

У Франції розглядають постачання ще шести гаубиць Caesar на потреби ЗСУ. Якщо Макрон відвідає Київ, це буде його перший візит з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленським обговорив з президентом Франції Емануелем Макроном роботу над гарантіями безпеки і кроки щодо вступу країни до Європейського Союзу.

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Франція