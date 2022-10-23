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Макрон: нельзя позволить русской силе захватить мир, это не их слово

Новина українською →
Рим, Воскресенье 23 октября 2022 20:59
Макрон: нельзя позволить русской силе захватить мир, это не их слово Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Мировое сообщество не должно допустить, что Российская Федерация навязывала свой мир, поскольку россияне не знают этого слова и действуют наоборот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона, которого цитирует BFMTV.

"Давайте не позволим, чтобы мир был захвачен русской силой, это не их слово, они все делают наоборот. Мир не может быть свидетельством закона сильнейшего. В Украине мир возможен только тогда, когда решат украинцы", - заявил он на открытии саммита за мир в Риме.

По его словам, в будущем в какой-то момент появится возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Мир будет заключен с сегодняшним врагом за одним столом", - добавил Макрон.

Напомним, ранее французский президент заявлял, что продолжит вести диалог с Россией и Украиной для того, чтобы приблизить переговоры между двумя странами.

До этого стало известно, что Франция начнет тренировать украинских военных.

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Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон
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