Макрон: нельзя позволить русской силе захватить мир, это не их слово

Мировое сообщество не должно допустить, что Российская Федерация навязывала свой мир, поскольку россияне не знают этого слова и действуют наоборот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона, которого цитирует BFMTV .

"Давайте не позволим, чтобы мир был захвачен русской силой, это не их слово, они все делают наоборот. Мир не может быть свидетельством закона сильнейшего. В Украине мир возможен только тогда, когда решат украинцы", - заявил он на открытии саммита за мир в Риме.

По его словам, в будущем в какой-то момент появится возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Мир будет заключен с сегодняшним врагом за одним столом", - добавил Макрон.