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Макрон про карикатури на Мухаммеда: розумію почуття мусульман

Франція, Неділя 01 листопада 2020 02:27
Макрон про карикатури на Мухаммеда: розумію почуття мусульман
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)
Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розуміє почуття мусульман у зв'язку з публікацією карикатур на пророка Мухаммеда. При цьому він підкреслив, що це не означає, що французька влада підтримують ці карикатури.

Про це французький президент заявив в інтерв'ю арабському телеканалу Al Jazeera.

"Я розумію такі почуття і я поважаю їх. Але ви повинні розуміти, в чому полягає моя роль. Вона повинна забезпечувати дві речі: правопорядок і захист прав. Я завжди буду захищати в своїй країні свободу говорити, писати, думати, малювати", - сказав Макрон.

За його словами, причиною бурхливої ​​реакції мусульман на його виступ став "спотворення його мови і неправильне розуміння, ніби він є прихильником цих карикатур".

"Карикатури - це не урядовий проект, вони створені незалежними газетами, не пов'язаними з урядом", - сказав Макрон.

Він впевнений, послідовники ісламу найбільше страждають від дій тих, хто перекручує суть цієї релігії.

"Є люди, які спотворюють іслам і від імені цієї релігії закликають її захищати. Сьогодні деякі екстремістські рухи і окремі особи практикують насильство в ім'я ісламу", - зазначив президент Франції.

Нагадаємо, останніми днями Францію охопила хвиля нападів та терактів на релігійному підгрунті. Ситуація загострилася через висловлювання президента Еммануеля Макрона щодо ісламу після вбивства французького вчителя.

Як писало РБК-Україна, у четвер, 29 жовтня, озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви. В результаті нападу дві людини загинули та одна отримала серйозні поранення.

Крім того, в той же день у французькому Авіньйоні чоловік напав з ножем на поліцейських, його застрелили.

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Новини України В світі ФранціяисламЕммануель Макрон

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