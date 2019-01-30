Макрон: ЄС не буде переглядати чинну угоду про Brexit

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Мей попросила британських парламентаріїв надати їй повноваження для повторних переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон під час саміту на Кіпрі заявив, що чинний варіант угоди про Brexit є "найкращим можливим рішенням, що не підлягає перегляду". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Видання пише, що до цього Мей попросила британських парламентаріїв, відхилили угоду, досягнуту з Євросоюзом, надати їй повноваження для повторних переговорів.

У відповідь Макрон закликав британський уряд оперативно озвучити головному переговірнику від ЄС Мішелю Берньє "наступні кроки, які допоможуть запобігти вихід без угоди, якого ніхто не хоче, але до якого всі повинні готуватися".

Нагадаємо, Британський парламент прийняв дві поправки до проекту угоди про вихід країни з Євросоюзу. Одна з поправок забороняє вихід країни зі складу Євросоюзу без угоди. Також була проголосована поправка, яка прибирає з проекту поняття "бекстоп", яке означає, що в разі недосягнення угоди Британія залишається частиною єдиного митного простору ЄС.

РБК-Україна повідомляло, що заступник головного переговірника Євросоюзу Сабіна Вейанд заявила, що існує високий ризик того, що Великобританія вийде з ЄС без угоди. За її словами, парламент Британії не зможе домовитися про Brexit, а лідери ЄС стурбовані через можливість продовження дворічного процесу виходу Британії з блоку.