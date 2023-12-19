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Макгрегор после продолжительной паузы вернется в октагон: известная дата

Фото: Конор Макгрегор во время тренировки (twitter.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорцив

В грядущем году Конор Макгрегор возобновит выступления под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC). Он не соревновался там больше двух лет.

Об этом заявил менеджер Оди Аттар, передает РБК-Украина со ссылкой на MMA Junkie.

35-летний ирландец готов вернуться в октагон. Помощник прославленного бойца смешанного стиля даже открыл имя приоритетного соперника для своего клиента.

"Если бы все зависело только от Макгрегора, то он бился бы хоть в следующую субботу. Сейчас мы придерживаемся всех правил, норм и процедур, чтобы как можно скорее вернуть Конора в октагон. Когда это случится: Идеальный вариант – UFC 300. И сейчас мы прилагаем все усилия". , чтобы "выбить" эту дату. Самый вероятный оппонент – Майкл Чендлер", – заявил Аттар.

Команды ирландского и американского бойцов соревновались в сериалити The Ultimate Fighter в этом году. Боссы UFC заинтересованы в проведении реального поединка Макгрегора и Чендлера, поэтому на сегодняшний день альтернативы бою нет. Турнир UFC 300 запланирован на 13 апреля в Лас-Вегасе.

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, занимался футболом и боевыми искусствами. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, пробовался в профи-боксе.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. Провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. Вышел на выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера в 2017 году. Заработал за бой ориентировочно 130 млн долларов.

Часто оказывается в разнлизчных скандалах. Летом был обвинен в сексуальном насилии в ходе финальной серии НБА. В 2019 году дважды попал в подобные инциденты на родине.

Макгрегор последний раз выходил в октагон летом 2021-го. Два его последних поединка под эгидой UFC – против американца Дастина Пуарье – завершились поражениями техническим нокаутом. Во втором бою ирландец еще и сломал ногу.

К слову, ранее Макгрегор объявил о политических амбициях на фоне беспорядков в Дублине.

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UFCКонор Макгрегор