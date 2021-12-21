Махінації на ремонті доріг: ДБР перевіряє посадовців Чернігівської міськради

Державне бюро розслідувань перевіряє посадовців Чернігівської міськради на причетність до привласнення держкоштів. Мова йде про розкрадання грошей під час ремонту доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За інформацією правоохоронців, "схема" була організована спільно з працівниками управління житлово-комунального господарства та низки приватних структур.

Вказано, що ДБР Києва вже провело обшуки у комерційних структурах, які афілійовані з головою Чернігівської міськради. За даними слідства, їх діяльність координувалась з одного офісного центру.

Так, правоохоронці під час обшуків вилучили:

чорнову фінансово-господарську звітність;

печатки 31 товариства, які підтверджують управління компаніями з єдиного центру;

1,6 мільйона гривень та 60 тисяч доларів.

Наразі проходять експертизи для встановлення якості виконаних робіт.

Відомо, що у 2021 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери на проведення ремонту доріг на суму понад 350 мільйонів гривень.

Втім, під час закупівель посадовці умисно створювали неконкурентні умови, за результатами яких переможцем ставала "визначена компанія".

Після чого "компанія-переможець" замовляла неякісний асфальт на двох місцевих заводах, пов’язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до проведення неякісного ремонту і бюджетних втрат.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Досудове розслідування триває.

Фото: посадовців Чернігівської міськради перевіряють на причетність до махінацій (dbr.gov.ua)