Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы в помещении

Единственной представительницей Украины в финале была олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих.

Украинка пропустила две первые высоты - 1,85 и 1,89 м и начала выступления, когда планку подняли на 1,92 м. К тому времени две из девяти участниц финала уже сошли с дистанции. Венгерка Лилианна Батори не справилась со стартовой задачей. А черногорка Мария Вукович не взяла вторую высоту.

1,92 м Магучих взяла спокойно с первой попытки. Также сразу планка покорилась шведке Энгли Нильссон (для нее это был лучший результат в карьере). Со второй попытки высоту взяли сербка Ангелина Топич, с третьей - Морган Лейк из Великобритании и Кристина Гонзель из Германии. Таким образом после данного этапа в секторе остались только пять спортсменок.

Далее - 1,95 м. Магучих единственной из участниц взяла ее с первой попытки. Со второй - справилась Топич. Не взяли высоту - Нильссон и Гонзель. А Лейк после неудачи решила рискнуть и перенесла две свои попытки на 1,97.

Таким образом на 1,97 м вышли только три атлетки: Магучих, Топич и Лейк с негарантированным результатом. Магучих взяла планку сразу. Лейк провалила две свои попытки, подарив "бронзу" 19-летней Нильссон. А Топич - решила пропустить высоту и перенесла попытки на 1,99 м.

Так что только Магучих и Топич сошлись в битве за "золото". Топич проваливает первую попытку на 1,99 м, Магучих отвечает взаимностью. Сербка не справилась с высотой и во второй раз - Магучих уверенно перелетела препятствие. А Топич промахнулась и в третий раз.

Таким образом Магучих стала чемпионкой на третьем Евро в помещении подряд. Ранее она брала "золото" не континентальных чемпионатах в 2021 и 2023 годах. Украинка стала второй спортсменкой в истории, которая трижды подряд выигрывала чемпионат Европы в помещении. Первой легкоатлеткой, которой покорилось такое достижение, стала немка Розмари Аккерман. Она выигрывала прыжки в высоту на ЧЕ в 1974, 1975 и 1976 годах.

Легкая атлетика, чемпионат Европы в помещении-2025, прыжки в высоту (женщины)