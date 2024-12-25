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Магучих и Хижняк: НОК назвал олимпийских чемпионов героями спортивного года

Фото: Ярослава Магучих (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших отечественных спортсменов по итогам уходящего года. Триумфаторами стали чемпионы Игр в Париже Ярослава Магучих и Александр Хижняк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

И Хижняк, и Магучих получили "золото" на Олимпиаде-2024. Легкоатлетка также стала мировой рекордсменкой, победила в серии соревнований Бриллиантовая лига и была признана лучшей в мире в своем виде спорта.

За подготовку спортсменов награды, как лучшие тренеры 2024-го получили их наставники - Александр Хижняк-старший (тренер и отец чемпиона по боксу) и Татьяна Степанова, которая вывела Магучих на ее нынешний уровень.

Второй год подряд отмечены достижения лучших юных спортсменов Украины. Среди награжденных - фехтовальщица Анна Максименко и борец Егор Якушенко. Их наставники, Андрей Орликовский и Николай Еларинов соответственно, признаны лучшими тренерами юных спортсменов 2024 года.

Фото: Александр Хижняк на Олимпиаде-2024 (Getty Images)

 

К слову, составили рейтинг топ-7 самых громких провалов в украинском спорте в 2024 году.

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Олимпиада 2024НОК УкраиныЯрослава Магучих