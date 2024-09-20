Магучих номинирована на звание спортсменки года в Еврове: кто в конкурентах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Athletics .

Украинская легкоатлетка попала в список кандидатов в лучшие спортсменки Европы-2024. Конкуренцию ей составят еще 9 атлеток.

Магучих поборется за приз с нидерландками Фемке Бол и Сифан Хассан, немкой Йемиси Огунлейе, итальянкой Надей Баттоклетти, бельгийкой Наффиссату Тиам, британкой Кили Ходжкинсон, немкой Малайкой Михамбо, полячкой Натальей Качмарек и француженкой Сиреной Самбой-Майелой. Голосование продлится до 29 сентября.

В течение 2024 года Магучих выиграла чемпионат Европы, триумфовала в сезоне Бриллиантовой лиги и победила на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, она установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Теперь ориентир составляет 2.10 м.

Кто такая Ярослава Магучих

Уроженка Днепра, мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Завоевала чемпионские титулы Украины (2021), Европы (2022, 2024) и мира (2023).

Первые международные успехи к легкоатлетке пришли в 2018 году. Тогда она триумфовала на чемпионате Европы среди юношей с рекордной высотой (1.94 м). В мае 2019-го стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории, а на Олимпиаде-2020 выиграла бронзовую награду.

В этом году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. На Олимпийских играх-2024 украинка завоевала "золото" с результатом 2.00 м.