ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Магучих номинирована на звание спортсменки года в Еврове: кто в конкурентах

Днепр, Пятница 20 сентября 2024 16:45
UA EN RU
Магучих номинирована на звание спортсменки года в Еврове: кто в конкурентах Фото: Ярослава Магучих триумфовала на Олимпиаде и в Бриллиантовой лиге (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сразится за титул лучшей европейской спортсменки 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Athletics.

Украинская легкоатлетка попала в список кандидатов в лучшие спортсменки Европы-2024. Конкуренцию ей составят еще 9 атлеток.

Магучих поборется за приз с нидерландками Фемке Бол и Сифан Хассан, немкой Йемиси Огунлейе, итальянкой Надей Баттоклетти, бельгийкой Наффиссату Тиам, британкой Кили Ходжкинсон, немкой Малайкой Михамбо, полячкой Натальей Качмарек и француженкой Сиреной Самбой-Майелой. Голосование продлится до 29 сентября.

В течение 2024 года Магучих выиграла чемпионат Европы, триумфовала в сезоне Бриллиантовой лиги и победила на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, она установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Теперь ориентир составляет 2.10 м.

Кто такая Ярослава Магучих

Уроженка Днепра, мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Завоевала чемпионские титулы Украины (2021), Европы (2022, 2024) и мира (2023).

Первые международные успехи к легкоатлетке пришли в 2018 году. Тогда она триумфовала на чемпионате Европы среди юношей с рекордной высотой (1.94 м). В мае 2019-го стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории, а на Олимпиаде-2020 выиграла бронзовую награду.

В этом году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. На Олимпийских играх-2024 украинка завоевала "золото" с результатом 2.00 м.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика Ярослава Магучих
NEWS
Зеленский о плане победы: должен сработать до декабря
Зеленский о плане победы: должен сработать до декабря
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти