Магучих и еще пять украинок отобрались в финал сезона Бриллиантовой лиги

Список участников финала сезона-2023 крупнейшего коммерческого турнира в легкой атлетике окончательно сформирован. В него попали и 6 украинок.

Украина получит представительство в четырех дисциплинах. Марина Бех-Романчук будет защищать национальные цвета в прыжках в длину и тройном прыжке. В беге на 400 м с барьерами выступят Виктория Ткачук и Анна Рыжикова, а в прыжках в высоту сразятся Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Суперфинал Бриллиантовой лиги состоится 16-17 сентября. Принимать турнир будет американский Юджин. В соревнования попали лучшие по итогам 13-ти этапов спортсмены.

Украина в сезоне-2023 Бриллиантовой лиги

Отечественные легкоатлеты завоевали 15 наград разного достоинства. Из пяти золотых медалей три выиграла Магучих (этапы в Рабате, Семене и Брюсселе).

В суперфинале украинки Магучих и Бех-Романчук сразятся в статусе действующей чемпионки в прыжках в высоту и вице-чемпионки в тройном прыжке соответственно. Прошлогодний результат первой в суперфинале – 2,03 м.

Не смогли квалифицироваться в финал сезона еще 5 украинцев. Только будут болеть за соотечественников прыгун в высоту Проценко, метатель копья Фельфнер, толкатель ядра Кокошко и прыгуньи в высоту Чумаченко и Табашник.