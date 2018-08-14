Магнітні бурі у серпні: як уберегтися від негативного впливу

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Магнітну бурю спровокує посилення активності Сонця 16 - 21 серпня

Магнітні бурі накриють Землю з 16 по 21 серпня. Чим вони небезпечні для людини і як запобігти негативному впливу астрономічного явища на здоров'я - в матеріалі Styler.

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Наступ пікового періоду активності Сонця очікується в другій половині серпня. Згідно з прогнозами експертів, магнітні бурі триватимуть до 21-го числа.

Потік так званого "сонячного вітру" досягне магнітного поля Землі 16 серпня і викличе збудження магнітосфери. За даними NOAA (Національна погодна служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), найбільші показники очікуються 16 - 17 серпня і 20 - 21 серпня.

Фото: Період високої сонячної активності очікується 16 - 20 серпня (pixabay.com/PIRO4D)

Чим магнітні бурі небезпечні для здоров'я

Вчені та медики не прийшли до єдиної думки про вплив магнітних збурень на організм людини. Як правило, здорові люди практично не відчувають впливу цього явища. Погіршення самопочуття в період магнітних збурень виникає у метеозалежних людей, а також у тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями і має проблеми з неврной системою.

Найпоширеніші симптоми у людей в групі ризику: загальна слабкість, головний біль, запаморочення, дратівливість, підвищення тиску у гіпертоніків, зниження показників артеріального тиску у гіпотоніків, перепади настрою.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур

При наявності хронічних захворювань, перед початком магнітних збурень варто провести профілактичні заходи і не забувати вчасно приймати необхідні медичні препарати.

Гіпертонікам слід обмежити вживання чаю, кави, а пити більше води. Гіпотонікам у період магнітних бур рекомендують прийом тонізуючих засобів.

Фото: Магнітні бурі негативно впливають на метеозалежних людей (pixabay.com/geralt)

Під час магнітних збурень не варто налягати на важку жирну і гостру їжу, виключити алкогольні напої. У той же час, не варто сидіти і на жорстких дієтах. Харчування має бути збалансованим.

Активні фізичні навантаження, а особливо роботу під палючим сонцем, також краще відкласти до закінчення періоду високої сонячної активності. Перевагу варто віддати пішим вечірнім прогулянкам. Сприятливий вплив матиме розслабляючий масаж, медитація.

Щоб захиститися від впливу магнітних бур, також необхідно уникати стресових ситуацій, не засиджуватися до пізна і лягати спати до 23:00.

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