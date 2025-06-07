Магазинами Duty Free окупили стоимость строительства терминала D в Борисполе, - Гранц

Как рассказал Гранц, первый магазин Duty Free появился в терминале F в "Борисполе" в 2010 году. Партнерами выступили братья Хайнеманны.

"Мы сделали правильный проект - с крутыми современными магазинами и ресторанами. Я привел туда T.G.I. Fridays, международный бренд Costa Coffee, которого, кстати, до сих пор нет в Украине. Привлекли на наши площади флагманский магазин "Шахтера", - добавил Гранц.

Хайнеманны, которые начали с 35%, вскоре довели свою долю в предприятии до 50%. "По моей инициативе мы начали открывать магазины на наземных переходах, до этого Хайнеманны работали только в аэропортах", - добавил бизнесмен.

В 2014 году был выигран тендер на терминал D, и аэропорт очень скоро начал зарабатывать. "Мы арендовали квадратный метр по ставке, которая на тот момент была в ЦУМе - самом дорогом магазине в центре Киева", - отметил Гранц.

Поскольку руководству аэропорта постоянно не хватало средств на развитие - 70% забирало государство, - компания Гранца-Хайнеманов предложила "Борисполю" платить дополнительный процент от оборота.

Аналогичная схема была впоследствии применена во Львовском аэропорту и в Жулянах.

С начала полномасштабного российского вторжения магазины беспошлинной торговли Duty Free в аэропортах не работают. "Но все обязательно вернется, когда Украина отвоюет свое достойное будущее", - резюмировал Гранц.

Возобновление полетов из аэропорта "Борисполь"

В начале года аэропорт "Борисполь" заявил, что готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.

Подробнее о том, что для этого будет необходимо, можно узнать в материале РБК-Украина.

К тому же ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, которые позволят возобновить полеты в Украину в течение нескольких недель после завершения войны.