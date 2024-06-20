МАГАТЭ владеет ситуацией на ЗАЭС, несмотря на ограниченный доступ, - Гросси

Он признал, что россияне не всегда дают весь доступ, который нужен. Тем не менее, оккупанты не показывают экспертам МАГАТЭ "потемкинские села" на ЗАЭС.

"Нет, это уже слишком. Это – правда, что они не всегда дают нам весь доступ, который нам нужен. Мы настаиваем, и не только настаиваем, я об этом говорю, я об этом отчитываюсь. Поэтому всем понятно, в какой ситуации мы находимся. Но изображать ситуацию, как будто мы смотрим на искусственную, как вы говорите, "потемкинскую деревню" – то есть то, чего не существует – это не так", - сказал он.

Гросси отметил, что члены миссии МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС являются высококвалифицированными специалистами. Они хорошо знают, как отделить правду от лжи, и прекрасно видят, что происходит на станции.

Также он прокомментировал заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что "информация, изложенная в вербальных нотах России в Секретариат МАГАТЭ - не соответствует действительности".

"Что ж, мы проверяем. Не забывайте, что мы не просто получаем информацию. У нас есть свои эксперты, которые ежедневно ходят по станции. Так что когда проводятся определенные мероприятия по безопасности или заменяется какое-либо оборудование, мы идем и проверяем, было ли это сделано или нет. Мы не просто пассивно получаем информацию, а потом публикуем ее. В этом вся суть. Иначе нас бы там не было", - сказал он.