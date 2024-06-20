МАГАТЭ владеет ситуацией на ЗАЭС, несмотря на ограниченный доступ, - Гросси

МАГАТЭ владеет ситуацией на Запорожской АЭС, несмотря на ограниченный доступ, который предоставляют российские оккупанты.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Он признал, что россияне не всегда дают весь доступ, который нужен. Тем не менее, оккупанты не показывают экспертам МАГАТЭ "потемкинские села" на ЗАЭС.
"Нет, это уже слишком. Это – правда, что они не всегда дают нам весь доступ, который нам нужен. Мы настаиваем, и не только настаиваем, я об этом говорю, я об этом отчитываюсь. Поэтому всем понятно, в какой ситуации мы находимся. Но изображать ситуацию, как будто мы смотрим на искусственную, как вы говорите, "потемкинскую деревню" – то есть то, чего не существует – это не так", - сказал он.
Гросси отметил, что члены миссии МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС являются высококвалифицированными специалистами. Они хорошо знают, как отделить правду от лжи, и прекрасно видят, что происходит на станции.
Также он прокомментировал заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что "информация, изложенная в вербальных нотах России в Секретариат МАГАТЭ - не соответствует действительности".
"Что ж, мы проверяем. Не забывайте, что мы не просто получаем информацию. У нас есть свои эксперты, которые ежедневно ходят по станции. Так что когда проводятся определенные мероприятия по безопасности или заменяется какое-либо оборудование, мы идем и проверяем, было ли это сделано или нет. Мы не просто пассивно получаем информацию, а потом публикуем ее. В этом вся суть. Иначе нас бы там не было", - сказал он.
Напомним, согласно информации издания Bild, МАГАТЭ помогало ядерным исследователям Ирана в области ядерной энергетики и отправляло их на обучение в Россию. Более того, агентство даже оказывало финансовую поддержку в этой области.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские СМИ использовали агентство и приписали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси заявление, что якобы украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС.
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