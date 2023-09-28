МАГАТЭ не может контролировать безопастность на ЗАЭС, - Greenpeace

Международные регулирующие органы не могут должным образом контролировать безопасность на захваченной российскими оккупантами украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Таким образом есть риск "нормализации" опасного ядерного кризиса на станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет организации Greenpeace.

Данное критическое досье "Гринпис" было отправлено западным правительствам в четверг, 28 сентября.

Группа экологической кампании пришла к выводу, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слишком мало инспекторов на Запорожской АЭС - только четыре, при том что на их доступ российскими захватчиками наложено слишком много ограничений.

В отчете "Гринпис" также утверждается, что МАГАТЭ "неспособно выполнить требования своего мандата", но Агентство не готово признать это публично. В результате фиксируемые специалистами МАГАТЭ нарушения россиянами принципов безопасности станции не разоблачаются.

"МАГАТЭ рискует нормализовать то, что остается опасным ядерным кризисом, беспрецедентным в истории ядерной энергетики, одновременно преувеличивая его фактическое влияние на события на местах", - отмечают специалисты по атомной энергии из "Гринпис" Шон Берни и Ян Ванде Путте.

Выводы "Гринпис" дополняются военной оценкой из открытого источника, написанной McKenzie Intelligence, передает The Guardian. Большая часть российских войск и средств обороны на объекте, скорее всего, скрыта, и инспекторы сообщают о доказательствах того, что некоторые участки станции заминированы, хотя неясно, насколько сильно.

В то же время, учитывая данные спутниковых снимков, аналитики заявили о наличии доказательств, что оккупанты построили сангарные огневые точки на крыше четырех реакторных залов. Следы, также обнаруженные сверху, показывают, что захватчики регулярно запускает РСЗО "Град" или "Смерч" по украинским целям с различных точек на расстоянии от 1 до 18 км от завода.

Как указывают Берни и Ванде Путте, войска РФ также, вероятно, "будут использовать близость атомной электростанции в качестве щита" для сдерживания контрбатарейного огня. И обращают внимание, что это является нарушением пяти принципов безопасности МАГАТЭ, объявленных его генеральным директором Рафаэлем Гросси на заседании Совета безопасности ООН в мае.

В МАГАТЭ отказались напрямую комментировать отчет "Гринпис", однако подчеркнули, что инспекторы находятся на месте с сентября 2022 года, и без их присутствия "мир не имел бы независимого источника информации о крупнейшей атомной электростанции Европы".

По данным МАГАТЭ, все шесть его реакторов остановлены, а опасения по поводу того, достаточно ли воды для охлаждения после прорыва российскими оккупантами плотины в Новой Каховке ниже по течению в июне, были смягчены бурением новых скважин.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Существовал риск остановки работы одного из энергоблоков.

К тому же, украинские официальные лица неоднократно сообщали о рисках теракта на станции.