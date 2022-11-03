В МАГАТЭ должны осудить переход ЗАЭС под юрисдикцию России, - аналитики ISW

Оккупационные власти начали интеграцию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в юрисдикцию российского оператора АЭС "Росэнергооатом". МАГАТЭ должно отреагировать на "официальный" захват станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что российские силы построили неизвестное сооружение на одном из семи хранилищ отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС в нарушение норм ядерной безопасности.

Международное агентство по атомной энергии не выступило с заявлением, осуждающим официально объявленный незаконный захват Россией эксплуатации ЗАЭС.

Россия, вероятно, потребует официального признания МАГАТЭ российского контроля над ЗАЭС и тем самым фактическое признание аннексии Россией оккупированной украинской территории, отмечают аналитики.

Другие ключевые выводы ISW

Усилия России по формированию вооруженных сил в сочетании с западными санкциями оказывают долгосрочное разрушительное воздействие на российскую экономику, как ранее прогнозировал ISW.

Призывы президента России Владимира Путина к созданию конкурентоспособной российской военной промышленности далеки от реальности проблем российской цепочки поставок и военно-промышленной базы.

Российские и белорусские официальные лица продолжают увековечивать давнюю информационную операцию о том, что Беларусь вступит в войну на Украине от имени России, но вступление Беларуси в войну остается крайне маловероятным, как ранее оценивал ISW.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали вести контрнаступательные операции в направлениях Сватово и Кременная, российские войска проводили наступательные операции для сдерживания украинских войск.

Российские силы продолжали оборонительные операции вдоль Днепра, а украинские силы продолжали свою кампанию по перехвату.

Российские силы продолжали наносить удары по Бахмуту и ​​Донецку.

Российские силы продолжали мобилизацию и рекламу добровольческих батальонов, борясь с низким моральным духом.

Российские оккупационные власти продолжают насильственно переселять жителей Херсонской области, национализировать украинские предприятия на оккупированной территории и насильно депортировать украинских детей в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после ремонта поврежденной линии связи.

В октябре российский президент Владимир Путин поручил передать атомную станцию под управление России.

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