Необходимо нормировать работу военных администраций на деоккупированных территориях, - Шуляк

Сегодня актуальная задача - обеспечить максимум возможностей для местного самоуправления работать в интересах общин и территорий параллельно с военными администрациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Практика применения действующей законодательной базы в условиях реальной полномасштабной войны показала, что существует много несогласованностей, неопределенностей и противоречий между разными отраслями законодательства. Во время войны такая ситуация недопустима", - убеждена Шуляк.

По ее словам, актуальная задача сегодня - нормировать работу военных администраций, вводимых на деоккупированных территориях. Это предусмотрено законопроектом №8056.

"Наша задача - обеспечить максимум возможностей для местного самоуправления работать в интересах общин и территорий параллельно с военными администрациями. В частности, мы предлагаем урегулировать вопросы назначения местных председателей главами военных администраций и сохранения за ними должностей в случае временного прекращения полномочий", - пояснила она.

Политик также добавила, что на деоккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия, каждое решение власти, каждое действие руководителя администрации должно иметь четкую правовую основу.