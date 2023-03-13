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Необходимо нормировать работу военных администраций на деоккупированных территориях, - Шуляк

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Понедельник 13 марта 2023 17:32
Необходимо нормировать работу военных администраций на деоккупированных территориях, - Шуляк Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня актуальная задача - обеспечить максимум возможностей для местного самоуправления работать в интересах общин и территорий параллельно с военными администрациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Практика применения действующей законодательной базы в условиях реальной полномасштабной войны показала, что существует много несогласованностей, неопределенностей и противоречий между разными отраслями законодательства. Во время войны такая ситуация недопустима", - убеждена Шуляк.

По ее словам, актуальная задача сегодня - нормировать работу военных администраций, вводимых на деоккупированных территориях. Это предусмотрено законопроектом №8056.

"Наша задача - обеспечить максимум возможностей для местного самоуправления работать в интересах общин и территорий параллельно с военными администрациями. В частности, мы предлагаем урегулировать вопросы назначения местных председателей главами военных администраций и сохранения за ними должностей в случае временного прекращения полномочий", - пояснила она.

Политик также добавила, что на деоккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия, каждое решение власти, каждое действие руководителя администрации должно иметь четкую правовую основу.

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Елена Шуляк деокупація
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