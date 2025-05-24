"Должны показать, как куется свобода". ГУР МО провело дискуссию о современных героях и силе историй

Участниками дискуссии стали лидеры мнений, историки, военные, художники и представители власти. Модерировала мероприятие представитель ГУР МО Украины, автор проекта "Выдающиеся разведчики" Ольга Мосендз.

Кто является современным украинским героем? Как создавать и распространять его образ? Как не обесценить и не преувеличить героизм? Роль кино, литературы и исторической памяти и значение героического образа в воспитании молодежи – на эти темы дискутировали ведущие специлисты.

"Главное управление разведки передало в наш музей первые экспонаты сразу после освобождения Киевщины. И уже в мае 2022 года мы открыли выставку о современной войне. С тех пор музей посетило более миллиона человек. Это не просто экспозиция – это пространство памяти, осмысления и благодарности. Мы также выполняем свою миссию: показать миру, какой ценой борется и куется свобода", – отметил директор Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Игорь Гордейчук. Герои Небесной Сотни: вдохновение для современной борьбы

Герои Небесной Сотни – это те люди, которые стали одними из первых героев нашего времени в контексте войны с РФ, убежден генерал-майор ВСУ, Герой Украины Игорь Гордейчук, который возглавляет Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

"Это, безусловно, те герои, которые дают нам вдохновение на борьбу и сегодня. Мы собирались по несколько раз в год на марши, акции, мероприятия. Ветераны, патриоты – мы поддерживали друг друга. Когда нас было две тысячи, то уже знали - за нами станут еще 100 или 150 тысяч. Так же – в образовании, в армии, на всех уровнях – результаты достигаются в том числе за счет количества. Наши военные проходили год службы и не знали, как собраться с силами, как воевать дальше, но держались. Потому что знали: мы боремся за свою землю, за свою идею", – говорит он.

По словам Гордийчука, сегодня в условиях войны у нас есть преимущество, которое заключается в нашей мотивации.

"Мы в лицее готовим всех: от самых младших до более старших. Лицеисты Богуна проходят тактический уровень, оперативно-тактический и стратегический уровень. И курсовую подготовку. У нас участвуют все категории детей. Но самое первое, что должно быть у всех них – это мотивация. Я часто вижу молодых людей и понимаю: это сын погибшего, раненого, это – ребенок ВПЛ. Я не могу отказать. Но мне главное, чтобы они сами хотели учиться", – отмечает Герой Украины.

Самое сложное сейчас, по его словам, – это общаться с семьями погибших.

"Я, к сожалению, терял и собратьев, и лицеистов. Это самое тяжелое – смотреть в глаза тем, кто потерял родного. Это и есть наши герои, о которых мы должны знать, должны рассказывать их истории. Я благодарен своим побратимам, тем, кто был со мной в самые тяжелые моменты – в боях, в окопах. Мы стояли, мы выдержали, и это – не только заслуга защитников. Это заслуга семей, детей, жен, воспитателей, учителей – всех, кто поддерживал. Я благодарю родителей, ребят из Главного управления разведки, организаторов – всех, кто не стоял в стороне. Благодаря вам мы можем думать о будущем", – подчеркнул Игорь Гордейчук.

Ахтем Сеитаблаев. Как снимать о Героях честно и глубоко

Как рассказывать о современных героях в фильмах? Один из главных вопросов в этом контексте – вопрос честности в реализации художественного замысла, который потом отзовется в сердцах аудитории, считает режиссер фильма "Киборги", ведущий "Храбрых сердец" Ахтем Сеитаблаев. Во время создания "Киборгов" съемочная группа познакомилась с реальными защитниками Донецкого аэропорта, чьи характеры легли в основу описанных в фильме историй.

"Например, Андрей Шараскин – мы учились в одном учебном заведении по специальности "режиссура". Как тогда говорили, представитель богемы, представитель культурологического ландшафта. Когда ты видишь людей разных профессий, разного образования, разных социальных слоев, и все они военные – они общаются вместе. Ты видишь это, чувствуешь огромное уважение этими историями. Ты видишь собственно тех людей, которые и олицетворяют украинское общество. Людей, объединенных одной идеей", – вспоминает он.

Кроме описания собственно характеров, при подготовке было важно поделиться своими рефлексиями.

"На съемочной площадке рядом с нами были непосредственные участники этих событий. Это помогало нам понять, движемся ли мы в правильном направлении в контексте описания событий, в подборе декораций и передачи той атмосферы, которая царила во время событий, которые они переживали. Герои фильма проговаривают много философских экзистенциальных вопросов. Нам было важно проговорить это через героев. Команде важно было рассказать их историю честно, эмоционально, правдиво", – отмечает он.

По словам режиссера, если мы рассматриваем структуру рассказа о Героях, важно подать их так, чтобы это заинтересовало и самого защитника, и его маму, и бабушку, и деда. Чтобы было то, что заинтересует человека, который интересуется технологиями. Что заинтересует тех, кому важна физическая подготовка. Или интеллектуала, который склонен к рефлексиям об определенных вещах.

"Создавая кино, мы должны учитывать нашу целевую аудиторию. Ты должен учесть определенные заинтересованности. Должен знать, в какое время ты снимаешь кино. Снимать кино о современной войне можно. Наверное, и нужно. Вопрос не в том, рано ли. Чтобы не стало слишком поздно. Потому что это очень важно – рассказывать правду о тех, кто нас мотивирует", – говорит Сеитаблаев.

Наталья Лигачева. Война как лакмус для медиа и киноиндустрии

Мы как общество не были готовы к войне до 2014 года, и это тоже часть цены, которую платим сегодня, убеждена шеф-редактор "Детектора медиа" Наталья Лигачева.

"До этого в медиа очень мало говорили о войне и транслировали совсем другие нарративы. Это существенный пробел и украинской журналистики, и кинопроизводства. Были украинские режиссеры, но они снимали фильмы о советской армии – по сути, о враге. С 2014 года, безусловно, ситуация изменилась. Появились фильмы, в которых действий начали появляться участники боевых действий", – отмечает она.

По ее словам, в 2017-м стало больше авторского кино: герои уже были не только положительные, но и более человечные, в том числе со своими темными сторонами. Она вспомнила фильм "Погані дороги" Натальи Ворожбит, а также "Відблиск" Валентина Васяновича Начали появляться новые фильмы, даже примеры комедий. Например, "Наши котики".

"Важно формировать и образы героев в массовой культуре. Мы тесно сотрудничаем с писателем Андреем Кокотюхой, и он много говорит о том, что нужно больше таких образов в кино. Но здесь есть проблема: ограниченное финансирование, длинные циклы производства. Сериалы начали поступать назад, заявляли, что тема войны уже не модная – зритель якобы хочет чего-то другого", – добавляет она.

В медиа, безусловно, много рассказывают о войне, но герои публикаций и видео часто воспринимаются не как личности, а как способ для сбора денег на дроны, РЭБ и другие насущные потребности. Но что стоит за этими сборами, что за люди – часто остается за кадром.

"Зато есть положительные примеры – это наши военкоры. Они показывают людей. Их репортажи – это не просто хроника событий, это истории людей. Без чрезмерной сентиментальности, но искренне. Особенно хочется отметить журналистов, которые делают действительно качественную работу: Юлия Кириенко, Наталья Нагорная, Руслан Ярмолюк, Александр Моторный (1+1), Владислав Круглов (ICTV) и другие. Есть очень сильные репортажи, и такие истории мотивируют", – отмечает шеф-редактор "Детектора медиа".

По ее словам, важно, чтобы это понимали не только журналисты, но и наше государство: Минкульт, Госкино, УКФ. Ведь приключенческие, героические фильмы с реальными персонажами, с пониманием, за что они воюют – это тоже оружие. Они вдохновляют людей идти в армию, подменить тех, кто уже отвоевал и должен вернуться к гражданской жизни. Это важная составляющая мотивации, добавляет Наталья Лигачева.

Анатолий Днистровый. Литература, рожденная в окопах

Украинская литература совершила большой прорыв, и этот прорыв заметен еще с 2014 года, говорит военнослужащий, писатель и историк Анатолий Днестровский.

"Это беспрецедентные трансформации. Война в корне меняет словарь, тематику, поэтику, структуру стиха. Мы отходим от романтически-символического, филологически украшенного стиля с красивыми метафорами – и вступаем в новую эпоху. В этом смысле мы выравниваемся с ведущими литературами мира. И этот корпус текстов – он огромен, и я сам на него опираюсь, он меня вдохновляет, как и примеры моих друзей", – говорит писатель.

Современная литература – это не только поэзия. Это и дневники из оккупации, это и фронтовые очерки. Наша нация долго жила без государственности, мы хорошо помним освободительную борьбу, но в плане текстов, художественных свидетельств, культурного оформления – этого очень не хватает.

В армии много интеллектуалов было и раньше: это профессура, преподаватели гимназий, студенты, художники. Но от них осталось очень мало текстов. По мнению Днестрового, причина в том, что раньше не было институтов, которые бы это фиксировали, хранили, внедряли системные подходы к памяти.

"Со временем эти тексты просто выветриваются из нашей памяти. Их актуализация притирается. А именно в этом –суть понимания истории. Надо успеть зафиксировать и сохранить. Это вопрос и культуры, и политики памяти", – говорит он.

После 2014 года дискурс в корне изменился. Появились авторы, которые не являются профессиональными писателями, но они пишут. Фиксируют реальность в дневниках, коротких рассказах, репортажах.

Формируется уникальная текстовая культура войны. Появляется военный фикшн, художественная беллетристика, документалистика, репортаж.

"Мы должны работать – все: историки, журналисты, авторы, художники. Это колоссальная работа, которую надо делать сейчас - пока не поздно. И на уровне улиц, табличек, памятников – все должно быть обосновано и осмыслено. Это наш шанс создать настоящий корпус военной памяти", – отмечает он.