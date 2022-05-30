У травні енергетики ДТЕК повернули світло для 700 тисяч родин

У травні енергетики ДТЕК повернули світло 687 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"За останній місяць електромонтери ДТЕК повернули світло майже 653 тисячам мешканців області у 579 населених пунктів. У деякі будинки світло доводиться повертати мало не щодня через активні обстріли та постійні пошкодження мереж" - повідомили в компанії.

29 травня вранці була пошкоджена обстрілами магістральна лінія НЕК "Укренерго", що живить значну частину Краматорського та Бахмутського району. Енергетики "ДТЕК Донецькі електромережі" обстежили електромережу та допомогли фахівцям НЕК "Укренерго" повернути світло всім понад 337 тисячам родин постраждалих районів до кінця дня.

18 травня енергетики ДТЕК завершили всі роботи з відновлення електромереж компанії у Київській області. Наразі фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі продовжують працювати над точковими заявками клієнтів та відновлювати постійні схеми живлення електроенергією.

"Всього за 45 днів, замість анонсованих 60, фахівці компанії відновили понад 10 000 км електромереж та повернули світло та повернули світло всім 260 тисячам родин в області, що постраждали через бойові дії", - кажуть в ДТЕК.

Крім того, у травні енергетики повернули світло для майже 10 тисяч родин у Дніпропетровській області та 25 тисячам родин у Одеській області, що зазнавали ворожих обстрілів.

"Аварійні бригади енергетиків у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях безперервно працюють вже 95 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які лишаються без світла через ворожі обстріли та бойові дії", - повідомляють у компанії.

Як повідомлялось раніше, на повернення світла у Київській області вже витратили 300 млн грн. Для того, щоб повністю відновити інфраструктуру електромереж до довоєнного рівня необхідно близько 1 млрд грн. Енергетики сподіваються на допомогу іноземних партнерів та Фонду відновлення України.