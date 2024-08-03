Мадуро заявил, что оппозиция Венесуэлы готовит теракт, - СМИ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, чья легитимность после переизбрания вызывает вопросы, заявил, что оппозиция готовит в столице страны Каракасе теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Теракт якобы должен произойти сегодня в субботу, 3 августа. В связи с этим всем силовым структурам дано указание усилить охрану города.

По словам Мадуро, часть групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены совершить атаку в районе Бельомонте. Этот район Каракаса находится через дорогу от Лас-Мерседес, где Мария Корина Мачадо, глава кампании против президента Мадуро, призвала к мирной демонстрации в 10:00.

"Я предупреждаю всю Венесуэлу о возможных атаках, осуществляемых "малыми командами" по приказу Мачадо и при соучастии (кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса - Ред.), которые используют эти группы преступников", - сказал Мадуро на пресс-конференции.

Также спорный президент Венесуэлы, выступая перед журналистами обвинил Мачадо и Гонсалеса в причастности к попытке государственного переворота под руководством США.