Мадуро заявив, що опозиція Венесуели готує теракт, - ЗМІ
Президент Венесуели Ніколас Мадуро, чия легітимність після переобрання викликає питання, заявив, що опозиція готує в столиці Каракасі теракт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Теракт нібито має відбутися сьогодні у суботу, 3 серпня. У зв'язку з цим усім силовим структурам надано вказівку посилити охорону міста.
За словами Мадуро, частина груп найманців, озброєних гранатами та іншою зброєю, мають намір здійснити атаку в районі Бельомонта. Цей район Каракаса знаходиться через дорогу від Лас-Мерседес, де Марія Коріна Мачадо, голова кампанії проти президента Мадуро, закликала до мирної демонстрації о 10.00.
"Я попереджаю всю Венесуелу про можливі атаки, що здійснюються "малими командами" за наказом Мачадо та за співучасті (кандидата в президенти від опозиції Едмунда Гонсалеса - Ред.), які використовують ці групи злочинців", - сказав Мадуро на прес-конференції.
Також спірний президент Венесуели, виступаючи перед журналістами, звинуватив Мачадо та Гонсалеса у причетності до спроби державного перевороту під керівництвом США.
Нагадаємо, що США назвали переможцем нещодавніх виборів президента у Венесуелі Едмунда Гонсалеса. Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що результат озвучений контрольованою Мадуро Національною виборчою радою був глибоко помилковим і не відображає волю народу Венесуели.
Раніше РБК-Україна повідомляло, Ніколас Мадуро закликав вищий суд країни переглянути результати виборів після того, як лідери оскаржили його заяву про перемогу.
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