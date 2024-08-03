Мадуро заявив, що опозиція Венесуели готує теракт, - ЗМІ

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, чия легітимність після переобрання викликає питання, заявив, що опозиція готує в столиці Каракасі теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Теракт нібито має відбутися сьогодні у суботу, 3 серпня. У зв'язку з цим усім силовим структурам надано вказівку посилити охорону міста.

За словами Мадуро, частина груп найманців, озброєних гранатами та іншою зброєю, мають намір здійснити атаку в районі Бельомонта. Цей район Каракаса знаходиться через дорогу від Лас-Мерседес, де Марія Коріна Мачадо, голова кампанії проти президента Мадуро, закликала до мирної демонстрації о 10.00.

"Я попереджаю всю Венесуелу про можливі атаки, що здійснюються "малими командами" за наказом Мачадо та за співучасті (кандидата в президенти від опозиції Едмунда Гонсалеса - Ред.), які використовують ці групи злочинців", - сказав Мадуро на прес-конференції.

Також спірний президент Венесуели, виступаючи перед журналістами, звинуватив Мачадо та Гонсалеса у причетності до спроби державного перевороту під керівництвом США.