На територію Венесуели не впустили делегацію депутатів Європарламенту

МЗС Венесуели вважає, що євродепутати планували змова

Делегация депутатов Европарламента заявила, что их выдворяют из Венесуэлы. Как информирует РБК-Украина, об этом написал в Twitter представитель Европарламента Гонсалес Понс.

По словам дипломата, такое решение принял президент страны Николас Мадуро. Так, у делегации, состоявшей с 5 депутатов, забрали паспорта.

"Плохие манеры и единственное объяснение - Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал Понс.

В то же время в Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что европарламентарии планировали заговор в стране.

"По официальным дипломатическим каналам нам стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций", - заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

По данным издания El Nacional, делегация депутатов Европарламента уже вылетела обратно в Мадрид, Испания. Отмечается, что это первая международная делегация, приглашенная и.о. президента Хуаном Гуайдо.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен уйти со своего поста.