Мадуро розповів про секретні переговори з Держдепом США

Глава МЗС Венесуели зустрічався зі спецпредставником Держдепартаменту двічі

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса провел секретные переговоры со спецпредставителем Государственного департамента США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Assосiated Press.

В интервью изданию Мадуро заявил, что глава венесуэльского МИД дважды виделся с Абрамсом в Нью-Йорке. Якобы спецпредставителю Госдепа предложили приехать в Венесуэлу по личному приглашению Мадуро, чтобы США убедились в поддержке народом Венесуэлы "законно избранного президента и правительства".

"Если он (Абрамс - ред.) хочет встретиться, просто скажите мне, когда, где и как, и я буду там", - заявил Мадуро.

Источники издания подтвердили заявление Мадуро. Встречи между спецпредставителем и главой МИД Венесуэлы проходили 26 января и 11 февраля.

При этом стало известно, что Абрамс огласил позицию США по поводу отставки Мадуро, даже если действующего президента страны продолжат поддерживать представители армии.

По словам Абрамкса, встреча официальных лиц США с должностными лицами Венесуэлы, включая самого Мадуро, возможна ради обсуждения плаов по его уходу с поста президента.

Напомним, в Венесуэле 10 февраля начались масштабные гражданско-военные учения, которые возглавил президент Николас Мадуро.